19. August 2018, 22:24 Uhr Bad Heilbrunn Füllhorn der Natur

Tölzer und Miesbacher Land bereiten die Sammlung von Streuobst vor

In diesem Jahr leert Mutter Natur das Füllhorn aus. Die Obstbäume tragen ihre fruchtige Last in üppiger Menge. Die Äste biegen sich unter den Äpfeln. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Ernte von Streuobstäpfeln geringer ausfiel, können sich in diesem Jahr alle über einen Reichtum an Früchten freuen.

Miesbacher Land und Tölzer Land bereiten schon jetzt die alljährliche Streuobstsammlung vor. Die große Zahl verschiedener Apfelsorten gibt dem beliebten Saft sein unvergleichliches Aroma, wie die Organisatoren stolz mitteilen. Was für den Menschen ein Genuss sei, sei auch für die Natur der pure Lebensraum. Streuobstwiesen zählten zu den artenreichsten Ökosystemen. Etwa 5000 Tier- und Pflanzenarten fänden dort ihr Zuhause. Sie machten Streuobstwiesen zu einem kleinen Wunder biologischer Vielfalt, heißt es weiter.

"Streuobstwiesen zu erhalten oder Neupflanzungen anzuregen, ist der Grund für das Miesbacher und Tölzer Land Streuobstwiesenprojekt", erklärt Adriane Schua, die Erste Vorsitzende der Solidargemeinschaft Oberland, in der sich die beiden Regionen zusammenschließen. "Uns allen liegen diese wertvollen Flächen am Herzen." Im Tölzer Land wartet in diesem Jahr eine neue Sammelstelle auf die kostbaren Apfellieferungen. Die Biogärtnerei Holzmann in Bad Heilbrunn übernimmt nun diese Aufgabe. Der Lieferwert wird mit 20 Euro je 100 Kilogramm Äpfel ausgezahlt. Dafür müssen jedoch die Vorgaben von "Unser Land" eingehalten werden. Danach darf das Obst nicht mit chemischen Pflanzenschutzmitteln behandelt oder mit Klärschlamm gedüngt worden sein und muss von Streuobstbäumen aus dem Landkreis stammen. Die Apfel-Anlieferer bestätigen die Einhaltung der Richtlinien durch ihre Unterschrift. Faulige oder schimmlige Äpfel werden abgewiesen, da faulige Äpfel den Saft verderben könnten. Anlieferungsdaten für das Tölzer Land sind am Samstag, 1. September, sowie Samstag, 22. September, von 9 bis 12 Uhr bei Holzmann, Letten 1, 83670 Bad Heilbrunn.

Informationen unter www.miesbacherland.info und www.toelzerland.com