16. Dezember 2018, 21:59 Uhr Bad Heilbrunn Frau weicht Reh aus und verletzt sich

Weil sie einem Reh auswich, ist eine 28 Jahre alte Autofahrerin aus Bad Tölz am Samstagabend im Straßengraben gelandet. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 20.30 Uhr von Bad Heilbrunn nach Tölz unterwegs, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Sie riss das Steuer nach rechts herum und geriet mit ihrem Wagen in einen Amphibiengraben. Ihr Fahrzeug überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Die Tölzerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Penzberger Krankenhaus gebracht. Ihr Auto, an dem ein Totalschaden von rund 5000 Euro entstand, wurde vom Abschleppdienst geborgen. Die Tölzer Feuerwehr, die mit insgesamt 14 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz war, sicherte die Unfallstelle und sammelte die über 50 Meter weit verstreuten Fahrzeugteile ein.