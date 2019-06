10. Juni 2019, 21:43 Uhr Bad Heilbrunn Betrunkener verursacht Frontalzusammenstoß

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagmittag in Bad Heilbrunn einen Frontalzusammenstoß verursacht, bei dem eine 64-Jährige verletzt wurde. Laut Polizei fuhr der 58-jährige Benediktbeurer auf der B 11 von Königsdorf kommend in Richtung Hofgut Letten. Er kam von der Fahrbahn ab, geriet auf das linke Bankett und versuchte, wieder auf die rechte Straßenseite zu gelangen. Eine entgegenkommende Königsdorferin konnte mit ihrem Auto noch ausweichen. Der nachfolgenden Bad Heilbrunnerin gelang das nicht mehr, sie stieß frontal mit dem Auto des Benediktbeurers zusammen. Die 64-Jährige wurde mit einer Brustprellung und zur vorsorglichen Untersuchung wegen des Verdachts eines Hochrasanztraumas per Hubschrauber in die Unfallklinik Murnau gebracht. Der Benediktbeurer kam mit leichten Verletzungen in die Tölzer Stadtklinik. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Die B 11 war fast zwei Stunden lang gesperrt.