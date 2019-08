13. August 2019, 22:05 Uhr Azubis in Bad Tölz-Wolfratshausen Vergünstigungen à la carte

IHK führt erstmals eine AzubiCard für die fast 900 Auszubildenden im Landkreis ein

Von Claudia Koestler, Bad Tölz-Wolfratshausen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern wird zum Start des neuen Ausbildungsjahres im September erstmals allen rund 44 000 Auszubildenden in den oberbayerischen Betrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen eine sogenannte "AzubiCard" ausstellen. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen können sich fast 900 junge Leute auf das neue Angebot freuen. Das erklärt die IHK in einer Pressemitteilung.

Der Ausweis im Scheckkartenformat soll es Auszubildenden ermöglichen, ihren Ausbildungsstatus nachzuweisen und über ein Partnerprogramm Vorteile und Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen.

Über einen sogenannten QR-Code auf der AzubiCard können sich die Auszubildenden digital nachprüfbar legitimieren, heißt es in der Mitteilung der IHK. In Zukunft sollen die Berufseinsteiger auch auf einer verknüpften Online-Plattform Informationen zu ihrem Ausbildungsverhältnis abrufen, ihre persönlichen Daten verwalten sowie digital das gesetzlich geforderte Berichtsheft bei der IHK einreichen können. Dieses dient nach Angaben der IHK zum Nachweis von Lerninhalten und Tätigkeiten in der Ausbildung.

"Neben den bekannten Schüler- und Studentenausweisen gibt es nun endlich die AzubiCard, die unsere Auszubildenden als Teil einer großen Gemeinschaft ausweist und ihre Identifikation mit der Ausbildung stärken wird", sagt Reinhold Krämmel, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Bad Tölz-Wolfratshausen. "Außerdem kommen die jungen Leute so in den Genuss vieler Vergünstigungen. Für das Image der dualen Berufsausbildung ist das rundum ein Gewinn", sagt Krämmel weiter.

Die Teilnahme am Partnerprogramm der AzubiCard steht allen Unternehmen und Einrichtungen offen. Interessenten wenden sich direkt an die Industrie- und Handelskammer unter der Telefonnummer 089 / 511 60 oder per E-Mail an die Adresse azubicard@muenchen.ihk.de. Weitere Informationen, ein Kontaktformular sowie eine Liste teilnehmender Partner sind im Internet unter www.azubicard.de abrufbar.