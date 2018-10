19. Oktober 2018, 22:00 Uhr AWO-Zentrum Vortrag über seltene Demenz

Die frontotemporale Demenz (FTD) gehört zu den seltenen Demenzformen. Sie stellt die Betroffenen und deren Angehörige vor große Herausforderungen, weil bei Patienten der Abbau von Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns stattfindet, wo Emotionen und Sozialverhalten kontrolliert werden. Im AWO-Demenzzentrum am Paradiesweg in Wolfratshausen findet am Dienstag, 23. Oktober, ein Vortrag über diese besondere Krankheit statt. Referentin ist Bettina Förtsch vom Zentrum für kognitive Störungen und Therapie am Klinikum der Rechts der Isar in München. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.