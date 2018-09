24. September 2018, 22:02 Uhr AWO-Demenz-Zentrum Die Würde wahren

Jürgen Tonkel liest am Welt-Alzheimertag aus Oskar Maria Grafs Erinnerungen

Von paul schäufele, Wolfratshausen

In Deutschland leben rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Die meisten von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Berücksichtigt man auch die Zahl der Angehörigen aus dem Freundes- und Familienkreis, wird klar, wie wichtig es ist, Aufmerksamkeit für dieses Thema herzustellen. Der 1994 ins Leben gerufene Welt-Alzheimertag eröffnet jedes Jahr am 21. September die Möglichkeit, die Öffentlichkeit für das Thema Demenz zu sensibilisieren. Auf Einladung der Alzheimer Gesellschaft Isar-Loisachtal hat der Schauspieler Jürgen Tonkel im AWO-Demenz-Zentrum Wolfratshausen aus Oskar Maria Grafs Erinnerungen "Das Leben meiner Mutter" gelesen. Der Chor der Geretsrieder Betreuungsgruppe "Lichtblicke" hat ihn begleitet.

Mehrere Anrufe pro Woche gehen bei der Telefonberatung der Alzheimer-Gesellschaft Isar-Loisachtal in Wolfratshausen ein. "Diese Resonanz hat uns positiv überrascht", sagt Vorsitzender Dieter Käufer. Neben der telefonischen Beratung bietet die Alzheimer-Gesellschaft persönliche Beratungsgespräche und Schulungen an. Die Ziele der Vereinigung sind klar formuliert: Es geht darum, Betroffene, Angehörige und berufliche Helfer im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen zu unterstützen - durch Aufklärung, aber auch durch emotionale Begleitung. Als Grundlage ihrer Arbeit nennt die Gesellschaft die "Überzeugung von der Würde des eingeschränkten Lebens".

Dazu sollen möglichst alle direkt oder indirekt von der Erkrankung Betroffenen erreicht werden. "Wir möchten die Alzheimer Gesellschaft bekannter machen hier in der Region", sagt Gabi Strauhal, Schriftführerin der Gesellschaft. "Deshalb war es uns wichtig, für den Welt-Alzheimertag jemanden dabei zu haben, der aus der Region kommt." Mit Jürgen Tonkel konnte ein Künstler gewonnen werden, der nicht nur durch Geburt mit der Region verbunden ist. Wie Oskar Maria Graf wurde er in Berg geboren, genauer in Höhenrain, die Unterscheidung ist ihm wichtig.

Tonkel sieht in dem kleinen Dorf, in dem der Torf stechende Großvater seiner Familie einst ihren Lebensmittelpunkt gab, seine Heimat, einen schönen Flecken Erde. Sucht der viel beschäftigte Schauspieler Ruhe, kehrt er dorthin zurück. Für Graf war es schlicht eine "triste Moorgegend". Die Flößerstadt fand dagegen eine wohlwollendere Beurteilung, in seiner Heimatchronik ist vom "ansehnlichen Marktflecken Wolfratshausen" die Rede. Auch die persönlichen Erinnerungen, mit denen Tonkel die Lesung ergänzte, sorgten für Heiterkeit unter den Zuhörern. "Mein persönlicher Quantensprung", so nennt er den denkwürdigen Augenblick, da im Hause Tonkel 1977 ein Telefon installiert wurde, vergleichbar nur dem Wunder, als das die Familie Graf siebzig Jahre zuvor das Licht einer Glühbirne in der eigenen Stube wahrnahm.

Immer wieder gab Tonkel an den Lichtblicke-Chor ab, der unter Leitung von Sylvia Kardell Volkslieder sang. Das Publikum, in dem neben Heimbewohnern und deren Angehörigen auch andere Interessierte waren, unterstützte ihn. Dabei waren die Plätze im AWO-Garten vollständig belegt. Auch das ein Zeichen dafür, dass der Welt-Alzheimertag ein Thema anspricht, das viele Menschen umtreibt.