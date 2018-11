11. November 2018, 22:23 Uhr Autogramm-Aktion in Geretsried Ein Sportstar hautnah

Der Geltinger Korbinian Holzer ist Eishockey-Profi in den USA. Nebenbei fördert er die Jugend des ESC Geretsried

Von Benjamin Emonts , Geretsried

Der kleine Niklas ist gerade mal sieben Jahre alt, sein Eishockeyschläger ist noch ein gutes Stück größer als er. Dass er noch so jung ist, bedeutet aber nicht, dass er Korbinian Holzer nicht bereits kennen würde. Ein bisschen aufgeregt sei er schon gewesen, verrät Niklas also, nachdem er sich von Holzer zwei Autogramme mit persönlicher Widmung geholt hat. In seiner Sportart Eishockey ist der gebürtige Geltinger nämlich ein hoch bezahlter Star. Er spielt für die Anaheim Ducks in der besten Eishockey-Liga der Welt, der nordamerikanischen National Hockey League (NHL). Und ganz nebenbei ist er sich nicht zu schade, die Jugendarbeit seines Heimatvereins ESC Geretsried zu unterstützen.

Das war auch wieder so, als in Geretsried am Sonntag die Geschäfte öffneten. Der ESC sorgt mit einer großen Aktion in der Stadt für Aufsehen. Auf einem abgesperrten Bereich der Egerlandstraße können Kinder herausfinden, wie es sich anfühlt, einen Puck mit einem Eishockeyschläger zu schießen. Sie dürfen sich an einer Schussanlage probieren. Es gibt einen Parcours, um die Stocktechnik zu üben. Wer will, kann sich mit den Nachwuchstorhütern des Klubs im Torschusstraining messen. Vereinsmitglieder klären über die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des ESC auf. Und Nationalspieler Holzer gibt reihenweise Autogramme.

Der 30-Jährige wirkt dabei locker und nahbar, fast so, als wäre er nie weg gewesen aus Geretsried, wo er das Eishockeyspielen gelernt hat. Natürlich trifft er hier auf viele bekannte Gesichter. Adolf und Dietlinde Fuchs kannten Holzer schon, als er noch ein Kind war. Als Betreuer beim damaligen TUS Geretsried band Fuchs dem Sportstar noch die Schlittschuhe oder tröstete ihn, wenn es mal nicht so lief. Jetzt holen sie von ihm ein Autogramm. "Man ist schon stolz. Man trifft ihn ja öfters hier", sagt der Mann. Zu Holzers Bekannten zählt auch der Vater des kleinen Niklas, Martin Melchert, der beim ESC die ganz Kleinen trainiert. Dank solcher Aktionen wie am Sonntag, erzählt er, erlebe die Nachwuchsabteilung des Eishockeyvereins in Geretsried derzeit wieder einen Boom.

Wenn Profi Holzer in der Heimat verweilt, sei er immer bereit, die Jugendarbeit seines ehemaligen Vereins zu unterstützen, sagt Melchert anerkennend, erst vor wenigen Wochen ließ Holzer beispielsweise einige seiner Ausrüstungsgegenstände zugunsten des Vereins versteigern. "Ich habe hier das Eishockeyspielen gelernt und meine ganze Jugend verbracht. Da ist das doch selbstverständlich", sagt er dazu.

Die Saison in der NHL hat Anfang Oktober leider ohne den robusten Verteidiger begonnen. Holzer laboriert derzeit noch an einer Handverletzung, die vor acht Wochen operiert wurde. Er mache gute Fortschritte, versichert er. Vor nicht allzu langer Zeit ist Holzer übrigens zum zweiten Mal Vater geworden. Wer weiß: Vielleicht bekommt der ESC River Rats Geretsried schon bald das nächste große Talent für seine Jugend.