Bei einem Unfall in Geretsried sind am Samstagmittag zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 75-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis mit seinem Auto von der Jeschkenstraße in die Staatsstraße 2369 einfahren. Dabei übersah er das Auto einer 45-jährigen Tölzerin. Nach dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.