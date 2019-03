6. März 2019, 21:46 Uhr Auto übersehen Drei Verletzte nach Kollision auf der B 11

Drei verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstagnachmittag im Gemeindebereich von Königsdorf auf der Bundesstraße 11 ereignet hat. Wie die Geretsrieder Polizei berichtet, fuhr gegen 15.30 Uhr ein 56-jähriger Mann aus Geretsried vom Ortsteil Wiesen kommend in Richtung Königsdorf. Von der Bundesstraße 11 wollte er nach links auf die Grundstraße abbiegen. Dabei übersah er jedoch ein entgegenkommendes Fahrzeug mit zwei Personen aus Schäftlarn. Laut den Beamten konnten weder der Geretsrieder noch die 53-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos rechtzeitig ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei der Kollision wurden alle drei Personen leicht verletzt und mussten der Polizei zufolge in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.