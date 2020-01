Weil er in einer Rechtskurve zu weit nach links gekommen ist, hat ein 89-jähriger Mann am Mittwochnachmittag einen Unfall am Wolfratshauser Berg verursacht. Der Senior war von Dorfen in Richtung Loisachstadt unterwegs war, als er mit seinem Auto auf den Serpentinen den Kleinlieferwagen eines 27 Jahre alten Mannes aus Egling touchierte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Allerdings sah das Auto des Wolfratshausers arg ramponiert aus: Nach Angaben der Polizei riss die Vorderachse durch die Kollision heraus. Der Sachschaden wird auf rund 5500 Euro geschätzt.