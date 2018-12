17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Auto auf Holzscheiten Reifendiebstahl am Pendlerparkplatz

Als er am Sonntagabend zu seinem Firmenwagen zurückkehrte, den er auf dem Pendlerparkplatz am Wolfratshauser Autobahnzubringer geparkt hatte, musste ein 46-jähriger Pöckinger feststellen, dass dieser nur noch auf Holzscheiten stand. Von seinen Reifen fehlte jede Spur. Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagabend die vier Winterreifen auf Alufelgen von dem Auto abmontiert und gestohlen. Laut Mitteilung schraubten die Diebe die vier Reifen vom Auto ab und postierten Holzscheite an deren Stelle. Die gestohlenen Reifen hat bislang niemand gefunden. Ihren Gesamtwert beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Derzeit werden die am Tatort gefundenen Holzscheite auf Spuren untersucht. Hinweise über auffällige Beobachtungen nimmt die Wolfratshauser Polizei unter Telefon 08171/42110 entgegen.