19. Dezember 2018, 21:51 Uhr Auszeichnung Im stillen Einsatz für Tölz

Die Stadt ehrt Mäzen Rupert Wiedenhofer und Johann Bauer vom BSV

Von Klaus Schieder, Bad Tölz

So ganz vermochte Rupert Wiedenhofer seine Rührung nicht zu verbergen. Mit einem Taschentuch wischte er sich kurz die Feuchtigkeit aus den Augenwinkeln, als er von Bürgermeister Josef Janker (CSU) in der Sitzung des Stadtrats am Dienstagabend nach vorne gerufen wurde. Dort nahm der Mäzen, dem die Pflege von Heimatgeschichte und Brauchtum am Herzen liegt, die Bürgermedaille der Stadt in Silber entgegen. Diese Auszeichnung geht an Persönlichkeiten, die sich um Bad Tölz in besonderer Weise verdient gemacht haben. Wiedenhofer sei "ein Bürger dieser Stadt, der sich für die Belange der Stadt als Gemeinschaft von Bürgern einsetzt", betonte Janker in seiner Laudatio.

Vor seinem Anwesen in der Fußgängerzone ließ Wiedenhofer den modern gestalteten Brunnen mit dem "Brunnenbuberl" anfertigen. "Durch dieses Kunstwerk wird die Marktstraße belebt", sagte der Bürgermeister. Außerdem gab der neue Träger der Bürgermedaille den Auftrag für das sogenannte "Schleifermanderl" im Eingangsbereich des Stadtmuseums. Das Original dieser Tölzer Symbolfigur stand einstmals wasserbetrieben auf einem Brunnenbecken im Bürgergarten. Dort fiel sie im 19. Jahrhundert sogar dem Schriftsteller Ritter Franz von Kobell ins Auge, der darüber ein Gedicht verfasste.

Damit nicht genug: Der Mäzen gab im Haus Mühlgasse 9, das sich in seinem Besitz befindet, auch dem Stadtarchiv eine neue Heimat. Dazu wurden die Räume entsprechend gestaltet, was beispielsweise "die Tragfähigkeit der Decken für das schwere Gewicht von Büchern und Akten sowie das richtige Klima für deren Lagerung" betreffe, so Janker. Auch mit dem Mietpreis sei der Eigentümer der Kommune großzügig entgegengekommen. "Urkunden, Akten, Protokoll- und Rechnungsbücher sind das Gedächtnis der Geschichte unserer Stadt und haben durch Rupert Wiedenhofer einen hervorragenden Ort für Aufbewahrung und Nutzung erhalten", sagte der Bürgermeister. Und schließlich stiftete der Mäzen im Thomas-Mann-Jahr 2017 auch das Bronze-Relief mit dem Porträt des Literatur-Nobelpreisträgers, das am Gebäude der Sparkasse in der Marktstraße zu finden ist. Dem Historischen Verein spendierte er zuletzt noch einen Bookscanner für die Archivarbeit.

Als er selbst in den Neunzigerjahren im Stadtrat saß, sei ihm nie im Traum eingefallen, er könne selbst mal eine solche Anerkennung bekommen, sagte Wiedenhofer. Die Liebe zu seiner Heimatstadt sei ihm schon von seinen Eltern in die Wiege gelegte worden. "Ich sage von ganzem Herzen: danke, danke, danke."

Ebenfalls geehrt wurde Johann Bauer, der seit vielen Jahren im Tölzer Behinderten- und Versehrten-Sportverein (BSV) ehrenamtlich tätig ist. Dort baute er die Schwimmgruppe für behinderte Kinder auf und betreut sie immer noch jede Woche. Außerdem organisiert er das Volleyballturnier des BSV, das heuer zum 20. Mal stattfand. Ein Übungsleiter der Volleyballer vom TSV 1893 Taufkirchen/Vils schrieb deshalb eigens eine Mail an die Stadt Bad Tölz: "Solche Leute, die dies auch noch unentgeltlich, im fortgeschrittenen Alter und in der Freizeit machen, gehören auch mal gelobt." Dem sei nichts hinzuzufügen, meinte Bürgermeister Janker, als er Bauer die Verdienstmedaille der Stadt überreichte. Die beiden Geehrten gehörten zu jenen Menschen, die der Stadt und der Gesellschaft in beeindruckender Weise dienten: "Sie verfolgen und leben Werte, die wir als Treibstoff unserer Gesellschaft nicht missen möchten."