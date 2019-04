5. April 2019, 21:42 Uhr Auszeichnung für Kreative "Das ist wahre Kunst"

Die Kulturpreise des Landkreises gehen diesmal an den Geiger Marc Kaufmann, die Sängerinnen Barbara Hölzl und Rita Kapfhammer sowie an den Bildhauer Erwin Wiegerling

Von Anja Brandstäter, Bad Tölz

Für Landrat Josef Niedermaier ist es eine der schönsten Dienstpflichten, wenn er alle zwei Jahre die Kulturpreise überreicht: den Förderpreis, den Kunstpreis und den Ehrenbrief. Wie hoch er die Leistungen Kunstschaffender ansiedelt, ist bei der Feier am Donnerstag im Landratsamt aus seiner Begrüßung zu hören: "Unvergleichlich, unverwechselbar, von höchster Qualität. Diese Attribute passen auf alle Preisträger, die wir heute ehren."

Den Kunstförderpreis bekommt der 21-jährige Marc Kaufmann, der zurzeit an der Hochschule für Musik in München das Fach Violine studiert. Die Stadt Geretsried und die Musikschule haben ihn vorgeschlagen. Wie aus der Laudatio von Sabine Beyer, musikalisch-pädagogische Leiterin der Musikschule Geretsried, hervorgeht, war ein Urlaub in Bibione ausschlaggebend für die Kariere des jungen Mannes. Dort hörte er als Vierjähriger zum ersten Mal einen Straßenmusiker "An der schönen blauen Donau" spielen. Seitdem hat er alles daran gesetzt, selbst Musik zu machen, und Geige gelernt. Motivierende Lehrer und wohlwollende Eltern waren Erfolgsgaranten. "Dazu gesellen sich seine Eigenschaften: verlässlich, vielseitig, voll sympathisch", sagt Sabine Beyer. Wie vielseitig sein Schaffen ist, können die Gäste der Feierstunde auch gleich selbst erleben. Zusammen mit Céline Dutilly am Flügel interpretiert der junge Mann Tschaikowski und Fritz Kreisler. Darauf folgt der freie Improvisationskurs "Impro Libre" der Musikschule Geretsried: Ein Quintett aus Marc Kaufmann, Geige, Christopher Motan, Saxofon, Adrian Speer, E-Gitarre, Tim Wandke, Klavier, und Marcus Wagner, Sprecher und Trompete.

"Der Kunstpreis ist nicht irgendein Preis, sondern er ist die Honorierung eines besonderen Könnens und Geschickes. Eines Könnens, das oft nicht messbar ist. Und doch sind sich die Betrachter oder Zuhörer einig, das ist wahre Kunst": Mit diesen Worten hat der Landrat den Abend eröffnet. Nicht messbar, aber spürbar ist denn auch die hohe Kunst der beiden international gefragten Mezzosopranistinnen Barbara Hölzl und Rita Kapfhammer. "Sie ist eine der wichtigsten Artistinnen ihrer Zeit", sagt Laudator Robert Holl über Hölzl. Holl ist Professor an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. "Barbara hat eine wunderbar gepflegte Altstimme. Wenn sie singt, ist sie Dienerin des Werkes", sagt Holl und lobt Hölzls Lebenskraft und ihre Demut vor dem Kunstwerk. Wie ergreifend schön ihre Stimme ist, zeigt die Sängerin in Begleitung von Ralf Heiber am Flügel. Die beiden interpretieren "Ganymed" von Franz Schubert, "A Chloris" von Reynaldo Hahn und "Anda, Jaleo" von Federica Garcia Lorca.

Etwas anders als der steile Karriereweg Hölzls verlief der von Rita Kapfhammer. In seiner Laudatio erzählt Chorleiter Anton Sacher, wie die gelernte Hotelfachfrau zur gefragten Sängerin wurde. Sie hatte Glück und geriet an gute Lehrer wie Helmut Deutsch, die sie aufbauten und motivierten. Sie bekam Einladungen ins Ausland und sang Operetten und Musicals. Bald schon wurde sie Publikumsliebling am Gärtnerplatztheater. Seit 2012 ist sie Ensemblemitglied in Dessau und gefragte Konzertsängerin. Sacher hebt ihre geschmeidige Stimme und ihre schauspielerischen Leistungen hervor. "Sie ist menschlich, unkompliziert, hilfsbereit und heimatverbunden." Die Geehrte antwortet: "Ich bedanke mich ganz herzlich. Es ist viel wert, dass man die Auszeichnung bekommt. Ich bin wie die Jungfrau zum Kind zum Singen gekommen, denn ich mache, was mir Spaß macht. Was anderes als Bedienen und Singen kann ich nicht." Und dann singt sie trotz Erkältung eine Romanze aus der Oper "Samson et Dalila" von Camille Saint-Saëns.

"Das eine ist es, Kunst zu schaffen, das andere ist es, sich dem Auge und dem Urteil des Betrachters zu stellen", sagt Niedermaier. "Wir haben heute also nicht nur die Chance, uns mit der Kunst der Preisträger auseinanderzusetzen, sondern wir können auch von ihnen lernen, für das eigene Handeln einzustehen." Für keinen könnte dies besser zutreffen als für den Hauptpreisträger: den Gaißacher Restaurator und Bildhauer Erwin Wiegerling, der seit mehr als 30 Jahren als freischaffender Künstler unter dem Namen E.lin arbeitet. Er ist Schöpfer imposanter naturverbundener Werke - oft aus Streubüscheln und Baumriesen, Moos und Schilf. Laudator Egon Endres hebt Wiegerlings demütiges Selbstbewusstsein hervor. Er bezeichnet den Künstler als Brückenbauer und Grenzgänger. "In Sekundenschnelle kann er sein Umfeld wahrnehmen." Auf Wiegerling könne der Landkreis stolz sein, denn er schaffe Impulse, damit das Leben gelingt, sagt Enders.

Zusammen mit dem Kulturehrenbrief überreicht Niedermaier dem sichtlich gerührten Künstler eine Karikatur von Hans Reiser. Bis Ende dieses Monats sind einige Werke Wiegerlings im Foyer des Landratsamtes zu sehen.