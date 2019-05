21. Mai 2019, 21:51 Uhr Auswirkungen des Klimawandels Gemeinsame Wald-Exkursion

Der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen, und der Bund Deutscher Forstleute mit Förstern des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen bieten einen gemeinsamen Waldbegang für Interessierte am Freitag, 24. Mai, an. Treffpunkt ist um 16 Uhr nördlich von Deining. Näheres zum Ort sei im Internet unter https://v.bayern.de/FYqBv zu erfahren. Teilnehmer brauchen wetterfeste Kleidung und Bergschuhe. Bei der Exkursion werden unter anderem Fragen eruiert, zum Beispiel ob etwa Wälder durch den Klimawandel in ihrer Substanz gefährdet werden und ob Forstwirtschaft und Waldnaturschutz ein Widerspruch ist.