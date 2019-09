Rainer Lampadius' Welt ist schwarz-weiß. Und das seit beinahe 50 Jahren. Damals als Lehramtsstudent für Sport und Chemie hat er sich für die Schwarzweiß-Fotografie entschieden, damit er die Kontrolle behält über das, was er ausdrücken will. Nämlich den Kern der Dinge und das wahre Wesen von Landschaften und Menschen. Nicht buntem Tand, sondern der Reduktion hat er sich verschrieben. Als Student hat er in einem improvisierten Labor seine Motive selbst entwickelt. Der ehemalige Lehrer am Gymnasium Geretsried ist aber offen für neue Techniken. "Auch Handys liefern heute sehr gute Ergebnisse", sagt er. Geblieben sind aber sein Gefühl für das außergewöhnliche Motiv, den idealen Moment und Bildausschnitt. Das können die Besucher bei seiner neuesten Ausstellung im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern auskosten, und zwar in aller Ruhe. Denn kaum eine andere Örtlichkeit bietet einen solch passenden Rahmen für seine Fotoschau mit dem Titel "Orte der Ruhe".

Dreigeteilt ist diese Präsentation: Landschaften, Mausoleen und Gedenkstätten sowie Gräber. Rainer Lampadius führt den Betrachter an mystische Orte wie die Meernekropolen bei Myra in der Türkei. Vor rund 3000 Jahren sind diese Gräber in den Fels gehauen worden. Die Natur tut sich schwer, dieses Gebiet zurückzuerobern. Gleichwohl brechen sich Stauden und Blumen allmählich Bahn.

Auch in der Atacama-Wüste in Chile, dem wohl trockensten Ort der Welt, einer wahrhaft gottverlassenen Gegend, hat der Mensch Spuren hinterlassen und für Verunglückte Kreuze aufgestellt, die nun mahnend in den ewig blauen Himmel ragen. Streng und dunkel schauen auf einem anderen Motiv die mächtigen Steinfiguren der Maoi am Strand der Osterinseln in den Südostpazifik. Ebenso ästhetisch, aber eher grafisch streng und dokumentarisch sind Fotos aus Oberbayern, vom Sylvensteinstausee oder dem Steg in Seeshaupt. Nur die Wolken fliegen kess im Föhnwind eine Art Formation und spiegeln sich im glatten Wasser.

‹ › Magische Momente in Schwarz-Weiß hat Rainer Lampadius eingefangen. Die Aufnahme zeigt den oberbayerischen Alpenrand mit Blick auf Jochberg und Herzogstand. Bild: Rainer Lampadius/oh

‹ › Die Letzte Ruhe auf Vulkanasche in La Geria auf der Insel Lanzerote. Bild: Rainer Lampadius/oh

‹ › Die lyrischen Felsengräber von Myra in der Türkei. Bild: Rainer Lampadius/oh

‹ › Die chilenische Atacama-Wüste. Bild: Rainer Lampadius/oh

‹ › Das 9/11-Memorial in New York City, USA. Alle Repros: Harry Wolfsbauer Bild: Rainer Lampadius/oh Wird geladen ...

Ruhe herrscht auf allen Fotos dieser Ausstellung. Mitunter schaut nur ein kalter Mond in die Landschaft. Der Mensch bleibt winzig bei dieser besonderen Serie und bildet lediglich die Staffage wie bei dem Bild vom 9/11-Denkmal am Ground Zero in New York. Nur stecknadelgroß sind Köpfe am oberen Bildrand zu sehen. Sonst beherrscht die Wände hinab fließendes Wasser die Szenerie. Gabriele Lampadius, die Frau des Fotografen, die selbst künstlerisch tätig ist, erinnert sich ganz besonders an dieses Mahnmal. "Es war das bislang beeindruckendste und aufwühlendste, das wir gesehen haben."

Das kreative Paar, das in Bad Heilbrunn lebt, hat fast die ganze Welt gesehen, entdeckte aber auch in Europa Motive, die zur Kontemplation und zum Nachdenken anregen. Wie die in heiterem Jugendstil erbaute Steinhofsiedlung bei Wien, in der Nazis eine Kinder-Psychiatrie installierten und unsagbar grausame Experimente vornahmen. Vor diesem Hintergrund könnte der Betrachter die Fassung verlieren, wenn eben nicht die Distanz schaffende Schwarz-Weiß-Technik das Sujet beherrschte. Wie dieses Mittelformat hat Rainer Lampadius die ganze Fotoreihe auf Alu-Dibond-Platten drucken lassen. Die Oberflächen sind matt. Nichts lenkt ab von der Bildaussage dieser Orte der Ruhe.

Detailansicht öffnen Rainer Lampadius im Kloster Benediktbeuern. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Bis 6. Oktober, Kreuzgang Kloster Benediktbeuern, täglich 9 bis 18 Uhr, Eintritt frei