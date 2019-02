3. Februar 2019, 22:06 Uhr Ausstellung Zarte Muster

Filigrane Papierarbeiten in der Wolfratshauser Stadtbücherei

"Ordentlich verspielt" heißt die Ausstellung, die derzeit in der Wolfratshauser Stadtbücherei zu sehen ist. Die freischaffende Wolfratshauser Künstlerin Andrea Mähner zeigt darin filigrane Papierarbeiten. In ihren Objekten sind pflanzliche und tierische Substanzen wie Igelstacheln oder Löwenzahnsamen nach strengen geometrischen Mustern angelegt. Die in Holzhausen lebende Anna Maria Bellmann, eine Meisterin der Geduld mit Papier und Skalpell, schneidet e zarte Muster in weißes Papier, die dann lebendige Licht- und Schattenspiele bewirken.