Das erste Bild ist selten das beste. Diese Erfahrung hat Gabriele Lampadius immer wieder gemacht, und deshalb liebt sie es, in Serien zu arbeiten. Ob in Zeichnungen, Collagen, Monotypien oder Acrylbildern: Während des Schaffensprozesses führt die Malerin, die an der Akademie der bildenden Künste in München und Stuttgart studiert hat, eine Art Dialog mit ihrem Bildwerk - und ist immer wieder überrascht, was sich dabei entwickelt. "Ich bin ein Mensch, der sehr viel denkt", sagt sie. Im Atelier genieße sie es, ihren Kopf zu überlisten. "Da arbeite ich spontan und schnell. Nur so kommt Schwung und das Eigene hinein."

An die 30 neue Serien zeigt die Künstlerin, die in Bad Heilbrunn lebt, nun im Königsdorfer Rathaus. Etwa die Hälfte davon wird nur bei der Vernissage an diesem Dienstag, 1. Oktober, zu sehen sein. Den Schwerpunkt bilden nämlich Grafiken, feine Papierarbeiten, die aus der Nähe betrachtet sein wollen und im Sitzungssaal auf einer langen Tafel ausgelegt werden. In ihnen erlaubt sich Lampadius auch erzählerische Momente, ohne jedoch eine eindeutige Botschaft zu transportieren. Die Bilder sind vielschichtig, vereinen Figuratives und Abstraktes und regen zu Assoziationen an. Im Idealfall setzt sich beim Betrachter der kreative Akt fort, den Lampadius mit den Worten beschreibt: "Formen erfinden, sie auf der Bildfläche in Beziehung setzen, aussortieren, verwerfen, wieder aufnehmen, teilweise auslöschen, Schwerpunkte setzen. Ein ständiger Prozess, der sich auch über längere Zeit hinziehen kann. Ich weiß nicht, wo er endet. Zufrieden bin ich dann, wenn das Bild mit mir übereinstimmt." Ein fruchtbares Experimentierfeld hat sie sich an der Kunstakademie Eigenart in Bad Heilbrunn eröffnet, wo sie Kurse in Drucktechniken anbietet. Dort gibt sie nicht nur ihr Wissen weiter, sondern bekommt selbst immer wieder neue Anregungen und Anstöße für eine kreative Auseinandersetzung mit technischen und gestalterischen Möglichkeiten. Was ihr beim Drucken besonders entgegenkommt: Das Spiel mit den Oberflächen, die mal heller, mal dunkler, mal aufgebrochen sind. Glatt ist in dieser Ausstellung nichts.

Rathaus Königsdorf, Vernissage am Dienstag, 1. Oktober, 19 Uhr; ein Teil der Ausstellung ist bis Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses oder auf Anfrage zu sehen