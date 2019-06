16. Juni 2019, 21:47 Uhr Ausstellung in Schäftlarn Contemplatio im Klostergarten

Dieses Jahr gibt es wieder eine "Contemplatio": Die Schäftlarner Künstler richten diese Ausstellung am Samstag, 29. Juni, von 15 Uhr an im Prälatengarten des Klosters Schäftlarn aus. "Die Kombination aus Kunst und Natur wird wieder musikalisch untermalt von Luna 7, mit ihren einfühlsamen Songs", kündigt Claudia Groß an. Außerdem gibt es die Erfrischungsbar "Shaker & Kitsch". Die teilnehmenden Künstler sind Hans-Dieter Danner, Claudia Groß, Maria José Prados Palacios, Sigrid Tosold, Sabine Kirchhoff und Helga Kallweit (alle mit Malerei); Hans-Jörg Groß und Wolfgang Steck (Fotografie) sowie Ella Nissen mit Kalligrafie. Die Ausstellung findet am gleichen Tag statt, wie das nächste Schäftlarner Konzert in der Klosterkirche mit dem Solisten Florian Gmelin am Kontrabass. Der Eintritt in den Prälatengarten ist frei, die Ausstellung, endet mit dem Einsetzen der Dämmerung. Bei schlechtem Wetter muss die Contemplatio-Ausstellung entfallen.