11. April 2019, 21:52 Uhr Ausstellung in Quartierstreff "Wir sind Stein" Gruß an den Frühling

Der Quartierstreff "Wir sind Stein" im südlichsten Geretsrieder Stadtteil Stein kann sich jetzt auch als Galerie präsentieren: Nachdem in dem großen Raum am Steiner Ring 10 zu Jahresbeginn Galerie-Leisten angebracht wurden, lädt das Team um Sandra Mader nun zur ersten Ausstellung ein. Und natürlich werden zwei Künstlerinnen aus Stein vorgestellt: Ulli Sebb (Bild links) und Barbara Ehrenreich (rechts). Beide zeigen wunderbar leichte Aquarelle zum Thema "Frühlingserwachen". Eröffnung ist an diesem Freitag, 12. April, um 18 Uhr. Die Ausstellung ist dann bis 11. Mai zu sehen, und zwar jeweils freitags von 15 bis 18 Uhr. Der Quartierstreff ist eine Einrichtung im Zusammenhang mit dem Städtebauprojekt "Soziale Stadt". Der Treff wird vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit betreut. Es werden dort zum Beispiel Spieleabende angeboten: Jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr treffen sich alle, die Lust und Freude an einem gemeinsamen Abend haben und gerne spielen und Musik hören; kostenfrei und ohne Anmeldung.