30. Januar 2019, 22:15 Uhr Ausstellung in Münsing Baukultur und Gemeindeentwicklung

Vorbildliche Baukultur ist das Thema einer Ausstellung, die am Freitag, 1. Februar, um 19 Uhr im Münsinger Gemeindesaal eröffnet wird. Der österreichische Verein "Landluft" stellt Beispiele zukunftsfähiger Gemeindeentwicklung vor. Am Donnerstag, 7. Februar, wird dazu von 18.30 Uhr an ein Film gezeigt: "Ort schafft Ort".