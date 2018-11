28. November 2018, 21:54 Uhr Ausstellung in der Loisachhalle 42 Künstler

Mehr als 900 Kunstwerke sind am ersten Adventswochende, 1. und 2. Dezember, in der Loisachhalle in Wolfratshausen zu sehen. Seit 32 Jahren präsentieren heimische Künstler sich und ihr Schaffen einer breiten Öffentlichkeit. In diesem Jahr beteiligen sich 42 Künstler an der großen Ausstellung. Zu sehen sind Aquarelle, Ölbilder, Fotokunst, Skulpturen, Objekte, Tuschezeichnungen und Videokunst. Als Schirmherr fungiert der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Bereits an diesem Freitagabend, 30. November, sind Kunstliebhaber zur Vernissage in die Loisachhalle eingeladen. Sie beginnt um 19 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist die Ausstellung jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Alle heimischen Künstler werden an diesen Tagen persönlich anwesend sein, um sich mit dem Publikum auszutauschen. Erich Külker organisiert seit 1986 die zweitägige Ausstellung Jahr für Jahr. Er selbst zeigt seine Ölgemälde in der Wolfratshauser Loisachhalle, Hammerschmiedweg 6.