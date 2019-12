Vielfältig ist die Natur des Blauen Landes im oberbayerische Alpenvorland. Noch bis zum 6. Januar 2020 zeigt das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern Bilder von den Schätzen der Insektenwelt in den Mooren, Wiesen und Wäldern, in denen sich beispielsweise Libellen und Schmetterlinge tummeln. Mit der Foto-Ausstellung "Bunte Insekten-Welt im Blauen Land" geben die beiden begeisterten Penzberger Naturfotografen Eduard Müller und Karlheinz Steinberger einen Einblick in die faszinierende Fauna dieser Region.