21. November 2018, 22:09 Uhr Ausstellung im ZUK Benediktbeuern Raum für Experimente

Aus traditionell hergestellten Farben und natürlichen Materialen hat die Künstlerin Anja Stemmer ihre Bilder geschaffen, die in der Ausstellung "Durch dick und dünn - das Spiel mit Farbe und Struktur" ab Donnerstag, 22. November, bis Sonntag, 6. Januar, im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern zu sehen sind. Als Gegenpol zur Dynamik der Algorithmen, die den digitalen und virtuellen Raum prägen, setzt die Künstlerin Bilder voll natürlicher Gegenwart und ertastbarer Qualität. Gesteinsmehle, Sande oder Sumpfkalk: Stemmer erzeugt gezielt rissige oder reliefartige Oberflächenstrukturen. Der Betrachter soll, so ihr künstlerischer Impuls, auf eine Reise durch die vielschichtigen Ebenen eines Bildes mitgenommen werden. Die Ausstellung im ZUK wird täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt ist kostenfrei.