Wo stünde die Gleichberechtigung von Frauen und Männern heute, wenn Elisabeth Selbert, Helene Weber, Frieda Nadig und Helene Wessel nicht gewesen wären? Eine Ausstellung im Foyer des Landratsamtes in Bad Tölz, die am Dienstag, 4. Februar, eröffnet wird, zeichnet auf 17 Tafeln ihr Leben und Wirken nach und würdigt das politische Engagement, das die vier "Mütter des Grundgesetzes" in den ersten Jahren der Bundesrepublik gezeigt haben.

Selbert, Weber, Nadig und Wessel waren die einzigen weiblichen Abgeordneten des 65 Personen umfassenden Parlamentarischen Rates, der von September 1948 bis Juni 1949 in Bonn tagte. Sie erkämpften die Verankerung der Gleichberechtigung im Grundgesetz. Die Gleichstellungsstelle im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen lädt zur Eröffnung der Ausstellung von 17 Uhr an im Foyer des Landratsamtes in Bad Tölz ein. Die Historikerin Nadja Bennewitz hält einen Vortrag zu Politik und Frauenbewegung im 20. Jahrhundert mit der Überschrift: "Laut, stark, erfolgreich!?" Die Ausstellung läuft bis 6. März und kann zu den üblichen Öffnungszeiten des Landratsamtes besucht werden.