Der Skizzenblock ist Alexandra Fromms ständiger Begleiter - auf der Straße, auf Reisen und bei Konzerten. Die bereits in eine Münchner Künstlerfamilie hineingeborene Malerin und Bildhauerin Alexandra Fromm zeigt ihre Werke, inspiriert durch das wahre Leben und vor allem durch ihre große Leidenschaft, die Musik, erstmals im Hollerhaus. Ihre Bilder und Skulpturen unter dem Titel "Farbe - Ton - Rhythmus" bringen das Hollerhaus künstlerisch zum Klingen, heißt es in der Ankündigung. Zudem wird die Ausstellung am Samstag, 19. Oktober, eröffnet mit einem ganz besonderen Jazzkonzert: Stephanie Lottermoser (Saxophon), Christian Frentzen (Keys) und Benny Schäfer (Bass) werden auftreten unter dem Motto "Ten Years in a Trio". Die Ausstellung selbst ist bis 3. November zu sehen (samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 08178/4408).