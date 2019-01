28. Januar 2019, 21:47 Uhr Ausschreibung Kunst für die Kultur

Geretsried sucht neues Bildhauer-Werk als Preis

Die Stadt Geretsried sucht wieder eine besonders gute Skulptur. Seit 2004 verleiht Geretsried einen Kulturpreis für anerkennenswerte Leistungen in den Bereichen Kunst und Kultur. Jahrelang bestand dieser Preis aus einer Miniaturform der "Kurvenharmonie" des Bildhauers Alf Lechner, der 15 Jahre lang in einem ehemaligen Bunker in Geretsried lebte und arbeitete. Seit einigen Jahren werden neue Skulpturen verliehen. Beim letzten Mal war dies der "Dialog" von Ernst Grünwald aus Münsing; zuvor der "Schreitende" von Otto Süßbauer aus Mooseurach.

Für den Kulturpreis 2019 plant die Stadt, eine neue Form der Plastik oder Skulptur zu überreichen. Alle regionalen Bildhauer sind hierfür gebeten, bis 29. März Vorschläge im Kulturamt der Stadt einzureichen und an der Ausschreibung teilzunehmen. Das Kunstwerk sollte in den Maßen von etwa 30 x 30 x 30 Zentimeter geschaffen sein. Der Stadtrat wird nach Vorberatung durch den Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport den besten Entwurf mit einem Betrag von 2000 Euro prämieren. Die Überreichung des Preises wird im Sommer 2019 stattfinden.

Vorschläge sind zu richten an Anita Zwicknagl, Kulturamt, Karl-Lederer-Platz 1, 82538 Geretsried. Das Kulturamt steht zudem unter Telefon 08171/629 81 61 für Rückfragen zur Verfügung.