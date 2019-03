4. März 2019, 22:00 Uhr Ausgezeichnet Mit Bewegung zur Urkunde

33 Freizeitsportler bekommen in diesem Jahr in Geretsried ein Sportabzeichen verliehen

Von Sally-Victory Jüssen, Geretsried

"Wie schnell ein Jahr vergeht, merkt man daran, dass wieder Zeit ist, das Sportabzeichen zu verleihen." Mit diesen Worten eröffnete der Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller (CSU) die diesjährige Verleihung des Sportabzeichens. Müller verlieh heuer 33 sportliche Auszeichnungen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Um in Deutschland das Sportabzeichen in Bronze zu erwerben, muss man je eine Prüfung aus dem Bereich der Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination bestehen. Wählbar sind Übungen wie Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Kugelstoßen. Für den Erwerb des Silber- und Gold-Abzeichens müssen bessere Leistungen in den Kategorien erzielt werden. Das Geretsrieder Abzeichen sei ein Alleinstellungsmerkmal, informierte Sportabzeichenreferent Gerrit Waßmann. Der Leistungskatalog resultiere aus dem des bayerischen Sportabzeichens.

Das Jugend-Sportabzeichen in Silber empfingen Paul Hüttel, Luca Maestre-Ulbrich, Louis Maestre-Ulbrich und Felix Zeisner. In der Kategorie Jugend Gold legten Marco Brinkmann, Alessa Buhl, Lucas Cox, Lara Holzhauer, Leopold Hüttel, Luisa Pavlas und Veronika Wiedenbauer die Prüfung ab und bekamen ihre Urkunden von Bürgermeister Müller ausgehändigt. Das Abzeichen in Silber für Erwachsene wurde an Sven Brinkmann, Karin Hüttel und Andreas Lenz verliehen. Über Gold konnten sich Harald Abel, Gerhard Beißler, Britta Brinkmann, Magnus Brunckhorst, Sabine Czebrik, Ralf Hänicke, Anette Henrich, Walter Hesch, Claudia Nimtz, Florian Pallentin, Robert Sixt, Sarah Ulbrich, Patricia Zeisner und Markus Zydek freuen.

Das Geretsrieder Sportabzeichen verlieh Müller an Florian Pallentin, Sabine Czebrik, Magnus Brunckhorst sowie Gerrit Waßmann. Dieser bekam auch eine Ehrenurkunde, denn der Sportabzeichenreferent Waßmann legte zum vierzigsten Mal die Prüfung ab. Die heitere Stimmung vom Anfang zog sich durch die gesamte Verleihung, und so sagte Waßmann, er sei länger dabei, wie der Bürgermeister alt sei. Denn dieser wird im Mai 50 Jahre alt. "Drei Tage vor der Geburt des Bürgermeisters habe ich angefangen", so Waßmann.

Mehr Teilnahme am Training wünscht sich Waßmann. "Es ist schön, zusammen zu trainieren und sich gegenseitig zu motivieren, sich zu verbessern. Nach dem Sportabzeichen ist vor dem nächsten Sportabzeichen", sagte Waßmann.

Am Montag, 1. April, beginnt um 18 Uhr wieder das Training für das kommende Jahr. Trainingsort ist das Isaraustadion in Geretsried