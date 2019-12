Ausgabe auch in Kochel am See

Vom neuen Jahr an ist die Sozialcard auch in Kochel am See erhältlich. "Mich freut es sehr, dass wir diesen Service nun im Bürgerbüro anbieten können", sagt Bürgermeister Thomas Holz (CSU). Bislang sei diese Karte nur in Geretsried, Bad Tölz, Wolfratshausen und Lenggries ausgegeben worden, erklärt er. Speziell seit die Loisachtaler Tafel in Kochel ihren Betrieb aufgenommen habe, sei die Nachfrage gestiegen. Der Weg für die Berechtigten zur nächsten Ausgabestelle sei aber sehr weit. Holz dankt den Kollegen in der Rathausverwaltung, die sich bereit erklärt hätten, diesen zusätzlichen und freiwilligen Service anzubieten. Von Januar an könne somit die Sozialcard für die Bürger der Gemeinden im Loisachtal ausgegeben werden. Diese Karte dient dazu, bei bestimmten Einrichtungen Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen, wie beispielsweise bei Kleidermärkten oder den Tafeln. Sie gilt für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld und Menschen mit geringfügig darüber liegendem Einkommen. Wer Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung bezieht, erhält die Sozialcard zusammen mit dem Bewilligungsbescheid.