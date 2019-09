Liebhaberstücke auf vier Rädern: Beim Oldtimertreffen in Deining werden neben Traktoren diesmal auch alte Feuerwehrautos zu sehen sein.

Beim Oldtimertreffen am Sonntag in Deining werden auch uralte Traktoren aus Geretsried und Neufahrn gezeigt

Beim Oldtimertreffen in Deining am kommenden Sonntag können sich die Besucher auf einige echte Raritäten freuen. Im Mittelpunkt des Treffens stehen historische Feuerwehrfahrzeuge, sowie alte Deutz- Traktoren. Für Liebhaber und Kenner bietet das Oldtimertreffen dabei einige Exklusivitäten. Auch ein aus dem 19. Jahrhundert erhaltenes Sägewerkgatter aus der Werkstatt eines Wagners, das ursprünglich von einem Windrad angetrieben wurde, wird dort zu sehen sein. Zwar sei alles noch originalgetreu erhalten, sagt Paul Sobotta, der Vorsitzende des Historischen Fahrzeugvereins Deining. Das Sägewerkgatter werde jedoch von einem Traktor angetrieben.

Insgesamt zwanzig Feuerwehren haben ihr Kommen bereits zugesagt und werden zumindest teilweise mit ihren alten Fahrzeugen anrücken. Sobotta hofft dabei auf ein besonders altes Modell, das aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts stammt. "Das ist ein sehr historisches Feuerwehrfahrzeug aus Thanning, das komplett restauriert wurde und das auch noch von Pferden gezogen werden kann."

Ingenieurtechnisch, aber auch regionalgeschichtlich interessant sind die Traktoren. Darunter zwei Modelle, die sogar im Landkreis selbst gebaut wurden. Zum einen gibt es den Alpenlandtraktor zu sehen, der im Lokschuppen von Geretsried bis 1952 produziert und vor allem aus gebrauchten Teilen zusammengestellt wurde. Sein Alleinstellungsmerkmal: "Er kann mit Anhänger nur auf den beiden hinteren Rädern fahren, um mehr Zug- und Bremskraft durch die Verlagerung seine Gewichts zu erzielen", erklärt Sobotta. Weit weniger bekannt und auch weitaus kleiner als die Firma Alpenland aus Geretsried war die Eigenproduktion der Familie Ernhofer in Neufahrn. Insgesamt nur sechs Traktoren wurden dort laut Manfred Ernhofer, dem Sohn des Herstellers, produziert. Er erinnert sich noch: "Mein Vater hatte die Teile aus allen möglichen Orten zusammengesucht und daraus einen Bulldog gebaut. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen." Einer davon steht inzwischen bei seinem Sohn in Ergertshausen. Die Zugmaschine ist am Sonntag auf der Oldtimer-Schau eine der Hauptattraktionen. Für die Gäste wird es neben den diversen Oldtimer-Schmankerln auch Gegrilltes und Weißwürste geben, sowie Kaffee und Kuchen und eine bayrische Spezialität: frische Ausgezogene. Für den Familienausflug steht zudem ein Kinderspielplatz bereit.

Beginn: 9 Uhr, Ort: Talstraße in Deining