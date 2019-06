7. Juni 2019, 22:23 Uhr Ausflugstipp Glentleiten Mühlentag und mehr

Es hämmert, plätschert und rattert auf der Glentleiten am Pfingstmontag 10. Juni, beim Deutschen Mühlentag. Dann ist im Freilichtmuseum viel geboten, wenn dort Experten die Vielseitigkeit historischer Mühlentechnik zeigen und vergangene Arbeitsabläufe erläutern. Besucher erleben zum Beispiel Wetzsteinmacherei, Tuffsteinsäge, Getreide- und Sägemühlen in Betrieb. Zudem wird eine offene Bastelwerkstatt für Kinder angeboten. Während der zwei Wochen Pfingstferien lockt zudem nicht nur die Ausstellung "Eine neue Zeit - Die goldenen Zwanziger in Pfingstferien" ins Museum, sondern auch ein buntes Ferienprogramm für Groß und Klein. Nähere Informationen zum Angebot gibt es im Internet unter www.glentleiten.de oder telefonisch unter der Rufnummer 08851/185-37.