3. März 2019, 21:38 Uhr Ausbau der Tölzer Betreuungsangebote Kindergartenbau wird vorbereitet

Baumfällungen auf Gelände der Jahnschule bereits abgeschlossen

Von Claudia Koestler, Bad Tölz

Auf dem Gelände der Tölzer Jahnschule soll ein neuer, viergruppiger Kindergarten entstehen - das größte Bauprojekt der Stadt in diesem Jahr, für das die Kommune inklusive Aula, Turnhalle, Mittagsbetreuung und Probenraum für die Stadtkapelle rund eine Million Euro veranschlagt. Auch wenn der tatsächliche Baubeginn noch auf sich warten lässt, so konkretisiert Tölz derzeit die Planungen, um den Bauantrag auf den Weg bringen zu können. "Um in der Umsetzung keine Zeit zu verlieren, wurde inzwischen mit den vorbereitenden Maßnahmen begonnen": Das teilt die Stadt nun in einer Pressemeldung mit. Ganz konkret: Einige Birken, Linden und Fichten an der Grundstücksgrenze zum Krottenbach wurden in der vergangenen Woche gefällt, und zwar aus Termingründen. Denn zwischen 1. März und 30. September ist das Fällen von Bäumen gemäß Bundesnaturschutzgesetz nicht mehr erlaubt.

Diese Baumfällungen seien notwendig, da an dieser Stelle während des Baus eine Feuerwehrzufahrt eingerichtet werden muss, "beziehungsweise die Fundamentarbeiten des neuen Kindergartens das Wurzelwerk der Bäume schädigen würde", heißt es von Seiten der Stadt. Ab Pfingsten sollen dann die ersten großen Baumaschinen anrollen, wenn mit dem Abbruch des Pavillons das Baufenster vorbereitet wird.

Zum Ausgleich werden auf dem gesamten Areal nach Abschluss der Bauarbeiten zahlreiche neue Bäume und Sträucher gepflanzt, verspricht die Stadt. "Wir werden einige der Stämme der jetzt gefällten Bäume als Spielgeräte auf der Freifläche des Kindergartens wieder verwenden und errichten daraus ein 'Baummikado', auf dem die Kinder später klettern können", sagt der designierte Stadtbaumeister Florian Ernst dazu.