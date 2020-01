Durch sein Gebrüll hat der 48-jährige Angeklagte an einem Samstagvormittag im vergangenen Mai die Nachbarschaft aufgeschreckt. Ein Anwohner filmte den Mann sogar mit seinem Handy. In Rage gebracht hatten den Kfz-Mechaniker aus dem Landkreis Handwerker, die sein Auto eingeparkt hatten. Das löste eine tumultartige Kettenreaktion aus. Die Ingredienzen waren der bellende Hund des Angeklagten, ein Fußtritt einer der Handwerker gegen das Tier, der Angriff des Angeklagten mit einem Kantholz sowie der Griff zu einem Messer. Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verurteilte Richter Helmut Berger den Mann zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 20 Euro.

Noch Monate später belasten die Ereignisse einen 28-jährigen Zimmerer stark. "Der Angeklagte hat mir hinterhergeschrien, er sticht mich ab", sagte er am Mittwoch vor Gericht. "Das war das Krasseste, was mir je passiert ist." Der Handwerker war gegen 8 Uhr morgens mit zwei Kollegen zum Haus gefahren, in dem der Angeklagte wohnte. Dort wollten sie einen Carport errichten. Mit ihren Fahrzeugen parkten die Handwerker die Autos des Angeklagten zu. Denn der Zimmerer hatte sich geärgert, weil die Einfahrt nicht frei war, worum er extra gebeten hatte.

Das passte dem Angeklagten nicht, vor allem auch, weil seine Frau zum Einkaufen habe fahren wollen, wie er selbst sagte. Der Mann ließ seinen Hund auf der Baustelle frei herumlaufen. Das bellende Tier störte den Zimmerer so sehr, dass er einen Hammer in dessen Richtung warf. Als der Hund ihn in die Wade zwickte, trat er zu. Damit eskalierte die Auseinandersetzung aber erst richtig. Denn der Angeklagte ging mit einem 1,20 Meter langen Kantholz in den hoch erhobenen Händen auf den Zimmerer los. Der junge Mann konnte einen Schlag mit seinem Hammer abwehren und den Angeklagten zu Boden drücken. "Ich habe gemeint, jetzt ist es vorbei", sagte der Handwerker. Doch der Angeklagte bespuckte ihn und holte ein Küchenmesser mit Keramik aus der Wohnung, was ihm dessen Frau schließlich wegnahm.

Der Zimmerer war schließlich mit seinen Kollegen weggefahren. Im Nachhineinein bereuten sie, nicht sofort die Polizei alarmiert zu haben. Erst am Tag nach der Auseinandersetzung zeigte der Zimmerer den Angeklagten an. Der räumte die Vorwürfe schließlich nach dessen Aussage ein und entschuldigte sich. Zunächst hatte er noch behauptet, von dem Zimmerer geschlagen worden zu sein. Auch wollte er kein Küchen-, sondern ein Plastikmesser aus seiner Wohnung geholt haben.

Für den Angeklagten hatte der Streit ein weiteres Nachspiel. Seine Vermieterin, die auch in dem Haus wohnte, kündigte ihm. Die Frau war während der Auseinandersetzung zuhause, wurde von den Handwerkern alarmiert. Sie schilderte, dass der Zimmerer aufgelöst gewesen sei, nur seine Arbeitsutensilien packen und weg wollte. "Ich habe mich gewundert, dass er geht, weil er ist einer, der etwas verträgt."

Für seinen Mandanten brachte der Verteidiger den Vorfall auf eine einfache Formel: Überschießendes Temperament sei auf bayerische Sturheit gestoßen. Dass der Mann als Aggressor aufgetreten sei, bewies für den Staatsanwalt das Handyvideo vom Geschehen. Das Verhalten des Zimmerers rechtfertige nicht die Reaktion des Angeklagten, sagte der Staatsanwalt. Er forderte eine siebenmonatige Bewährungsstrafe und 60 Sozialstunden. Darunter blieb der Strafrichter. Berger sprach von gegenseitigen Provokationen. "Wie aus einer derart nichtigen Sache sich ein derartiges Spektakel entwickeln hat, kann man nicht nachvollziehen."