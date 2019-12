Im Gewerbegebiet von Wolfratshausen hat es einen Unfall mit Fahrerflucht gegeben. Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines BMW-Geländewagens, der am Freitag gegen 9.45 Uhr vom Hans-Urmiller-Ring nach links in die Pfaffenrieder Straße eingebogen ist und dabei einer 26-Jährigen aus Eurasburg die Vorfahrt genommen hat. Der Mann streifte mit seinem Wagen das Auto der Frau hinten am Heck, setzte seine Fahrt aber ungeniert fort. Laut Polizei entstand bei der Kollision ein Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter Telefonnummer 08171 / 42 110 entgegen. In der Nacht darauf räumte ein Verkehrsteilnehmer die Straßenschilder an der Tankstelle keine 100 Meter weiter südlich ab. Auch in diesem Fall suchte der Verursacher einfach das Weite.