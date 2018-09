7. September 2018, 21:54 Uhr Aus dem Polizeibericht Zwei Verletzte, 45 000 Euro Schaden

Zwei leicht Verletzte, ein Sachschaden von rund 45 000 Euro und ein Stau auf der B 11 über eineinhalb Stunden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen ereignete. Laut Polizei war gegen 9.38 Uhr ein 80-jähriger Wolfratshauser auf dem Autobahnzubringer von der A 95 kommend in Richtung Wolfratshausen unterwegs. Als er nach links in die Pfaffenrieder Straße einbog, übersah er das Auto eines 42-jährigen Bad Tölzers, der in Richtung Autobahn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge total beschädigt wurden. Während der Unfallaufnahme musste die B 11 einseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Wolfratshausen war mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die beiden Fahrer wurden ins Wolfratshauser Krankenhaus gebracht.