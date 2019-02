25. Februar 2019, 22:06 Uhr Aus dem Polizeibericht Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Am Samstag haben sich zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2064 im Gemeindebereich Seeshaupt schwer verletzt. Laut Polizei fuhr gegen 14.45 Uhr eine 75-jährige Münchenerin mit ihrer 88 Jahre alten Beifahrerin trotz Stoppschild ohne zu halten auf die Staatsstraße. Ein 76-jähriger Mann aus Seeshaupt konnte nicht mehr bremsen. Er fuhr frontal gegen den Wagen der Frau. Ihr Auto wurde von der Fahrbahn geschleudert. Das Auto des Mannes blieb unfallbeschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die beiden schwer verletzten Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Wagen beträgt nach Schätzungen der Polizei 6000 Euro. Der augenscheinlich unverletzte Mann wurde ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, der Schaden an seinem Wagen wird von der Polizei auf 10 000 Eurogeschätzt.