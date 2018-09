30. September 2018, 22:04 Uhr Aus dem Polizeibericht Zwei Motorräder in Schlucht geworfen

Einen Sachschaden von sage und schreibe 36 000 Euro haben unbekannte Täter an zwei Motorrädern angerichtet, die an der Mautstraße von Vorderriß nach Wallgau nahe des "Sausenden Graben" abgestellt waren. Ein 44 Jahre alte Penzberger hatte dort einen Anhänger mit den beiden Maschinen geparkt. In der Zeit zwischen von Freitagabend bis Samstagmorgen durchschnitten die Täter die Sicherheitsspanngurte am Anhänger und warfen die beiden Motorräder der Markt Triumph acht Meter tief in eine angrenzende Schlucht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, Telefon 08041/76 10 60.