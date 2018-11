21. November 2018, 22:09 Uhr Aus dem Polizeibericht Waldarbeiter schwer verletzt

Mit Verdacht auf Fraktur von Oberschenkel und Becken hat am Mittwoch der Arbeitstag eines Waldarbeiters geendet. Das teilt die Polizei mit. Gegen 13.30 Uhr fällte der 27-Jährige mit einem Kollegen eine gut 30 Meter hohe Fichte in einem Waldstück östlich des Ortsteils Frauenrain. Der Baum habe sich jedoch im Fall leicht gedreht und fiel dadurch auf nicht ganz ebenen, abschüssigen Grund. Dadurch sei der untere Bereich des Stammes in Bewegung versetzt worden und habe den Waldarbeiter getroffen. Dieser wurde nach Angaben der Beamten mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Ein Fremdverschulden sei auszuschließen. Aufgrund des unwegsamen Geländes waren bei der Rettung auch die Bergwacht Penzberg sowie die Feuerwehr und Rettungs- und Notarztwagen im Einsatz. Der Mann wurde in die Unfallklinik Murnau gebracht.