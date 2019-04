29. April 2019, 21:23 Uhr Aus dem Polizeibericht Vierjähriger büxt aus

Einen ungewöhnlichen Besuch hat am Sonntagmorgen ein 33-jähriger Eglinger erhalten. Ein gerade mal vierjähriger Bub, laut Polizei lediglich mit einem Pullover bekleidet, klopfte an der Haustür des Eglingers. Dem Mann war, so berichten die Beamten, vollkommen unbekannt, woher der Bub kam. Er bat daher die Wolfratshauser Polizeiinspektion um Hilfe. Während der Suchaktion einer Streife in der Nachbarschaft konnte die Mutter des Vierjährigen angetroffen werden, die sich bereits auf die Suche gemacht hatte, sodass ihr der Ausreißer wohlbehalten übergeben werden konnte. Die Beamten begaben sich daraufhin auf Spurensuche und rekonstruierten, dass der Bub ein paar Kisten aufeinander gestapelt hatte und aus dem Fenster seines Kinderzimmers geklettert war. Irgendwann wurde dem vierjährigen Ausreißer aber offensichtlich bange ob seiner Abenteuerlust und so entschloss er sich, am nächsten Haus zu klopfen. Dort schließlich öffnete ihm der 33-jährige Eglinger, der über den morgendlichen Besuch nicht schlecht staunte. Der Mutter des Vierjährigen ist der Polizei zufolge nichts vorzuwerfen. "Alle Türen waren verschlossen und die spontane Abenteuerlust des Buben nicht vorhersehbar", schließen die Beamten.