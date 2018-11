11. November 2018, 22:45 Uhr Aus dem Polizeibericht Versuchter Einbruch in Bad Tölz

Die Polizei Bad Tölz bittet um Mithilfe in einem Fall von versuchtem Einbruch. Laut Bericht der Beamten hat ein Anwohner der St.-Korbinian-Straße in Bad Tölz am Samstag gegen 4 Uhr morgens ungewöhnliche Geräusche vernommen, die ihn aus dem Schlaf rissen. Nachdem er das Licht angeschaltet hatte, blieb das Geräusch aus. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass sich jemand an seiner Haustüre zu schaffen gemacht hatte. Ein Einbruchsversuch war missglückt. Allerdings ist an der Haustüre ein Sachschaden von etwa 200 bis 300 Euro entstanden. Die Polizei sucht deshalb nach möglichen Zeugen, die zu dieser Zeit ungewöhnliches in der St.-Korbinian-Straße bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegen.