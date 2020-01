Die Suche nach einer 82-jährigen Wolfratshauserin ist am Donnerstag glücklich zu Ende gegangen: Die Seniorin ist wohlauf und wieder zu Hause. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau am Mittwochabend ein Seniorenwohnheim in Wolfratshausen verlassen - in unbekannte Richtung. Weil sie demenzkrank ist, bestand die Vermutung, dass sie möglicherweise hilflos umherirrt. Auf der Suche nach ihr wurde die Wolfratshauser Polizeiinspektion deshalb durch Streifenbeamte aus Geretsried, der Verkehrspolizei Weilheim und der Grenzpolizei Murnau unterstützt. Außerdem waren daran ein Polizeihubschrauber, ein Personensuchhund und die Freiwillige Feuerwehr mit insgesamt elf Einsatzkräften beteiligt. Sämtliche Versuche, die betagte Frau in Wolfratshausen und der Umgebung ausfindig zu machen, blieben erfolglos. Kein Wunder, wie die Beamten erklären: Die 82-Jährige verbrachte die Nacht überraschenderweise in München, kam aber anderntags wohlbehalten mit der S-Bahn zurück nach Wolfratshausen.