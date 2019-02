10. Februar 2019, 21:53 Uhr Aus dem Polizeibericht Verkehrsunfall mit sieben Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit sieben Verletzten hat ein 79-jähriger Mann aus München am Freitag verursacht. Der Münchner fuhr am Nachmittag mit seinem Auto die Pfaffenrieder Straße in Wolfratshausen in Richtung Königsdorfer Straße. Kurz vor der Kreuzung Hans-Urmiller-Ring hielt der Verkehr vor ihm an, wie es im Polizeibericht heißt. Dies habe der Fahrer übersehen und sei ungebremst auf ein vor ihm stehendes Auto geprallt. Durch die Wucht sei das Auto auf einen weiteren Wagen geschoben worden. Der Unfallverursacher sowie die Insassen der beiden anderen Autos wurden laut Polizei mit Prellungen und anderen leichten Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus Wolfratshausen gebracht worden. Da es zunächst hieß, ein Fahrzeug würde in Brand geraten, rückte auch die Feuerwehr Wolfratshausen aus. Dies war jedoch eine Fehlmeldung. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Schaden von insgesamt etwa 29 000 Euro.