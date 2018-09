5. September 2018, 21:59 Uhr Aus dem Polizeibericht Unfallhelfer wird zum Unfallverursacher

Weil ein 28-jähriger Homburger am Dienstag an einem Unfall am Peretshofer Berg angehalten hat, um zu helfen, aber dabei vergaß, die Handbremse zu ziehen, ist er nun Verursacher eines Folgeunfalls. Sein rollendes Fahrzeug das geparkte Auto eines weiteren Helfers. Der Geschädigte, ein 40-jähriger Darmstädter, wurde bei der Kollision zwar nicht verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die beiden hatten zuvor laut Polizeibericht angehalten, um bei einem bereits zuvor geschehenen Unfall zu helfen, bei dem sich eine 53-jährige Wolfratshauserin leicht verletzt hatte. Nach Angaben der Beamten war sie mit ihrem Fahrzeug den Peretshofer Berg in Richtung Einöd gefahren. Durch die rechts verlaufende Böschung fiel das Auto um und kam mit der Fahrerseite auf der Fahrbahn zum Liegen, so dass sie durch die Feuerwehr aus ihrem Auto geholt werden musste. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug ist laut Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden, den Flurschaden schätzen die Beamten auf etwa 100 Euro.