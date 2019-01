15. Januar 2019, 22:04 Uhr Aus dem Polizeibericht Unfallflucht am Supermarkt

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem flüchtigen Autofahrer unter Telefon 08171/42 110, der das Auto einer 55-Jährigen beschädigt hat. Die Frau hat laut Polizei am Freitagmorgen ihren Wagen auf einem Kundenparkplatz am Hans-Urmiller-Ring geparkt. Als sie zurückkam, habe sie einen erheblichen Schaden am linken Radkasten festgestellt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.