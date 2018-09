9. September 2018, 22:04 Uhr Aus dem Polizeibericht Unbekannter feuert mit Waffe auf Gebäude

Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen, um einen Täter zu identifizieren, der in Geretsried wiederholt Schussapparate wie etwa eine Armbrust oder eine Präzisionsschleuder abfeuert. Wie die Beamten mitteilen, hatte der Unbekannte zuletzt im Zeitraum zwischen Freitag, 31. August, und Dienstag, 4. September, seine Waffe betätigt, und zwar zielgerichtet auf die Treppenhausverglasung und Fassade eines mehrgeschossigen Geschäftsgebäudes an der Ecke Jeschkenstraße/Königsdorfer Weg. Dabei wurden zwei große doppelverglaste Scheiben im vierten Obergeschoss durch die Einschüsse beschädigt. Die äußeren Scheiben der Doppelverglasung wurden durchschossen. Laut den Beamten dürfte es sich wieder um Stahlkugelgeschosse handeln. Bereits im Dezember 2016 und Oktober 2017 wurde das Gebäude mit identischen Einschüssen beschädigt. Damals konnte eine Acht-Millimeter-Stahlkugel gefunden werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich im aktuellen Fall um die gleichen Geschosse und den oder die selben Täter handelt. Der Sachschaden beläuft sich laut Angaben der Hausverwaltung auf rund 1500 Euro je Scheibe. Zum Austausch der Scheiben muss zudem ein Gerüst aufgestellt werden, das ebenfalls mit Kosten verbunden ist. Wer zu dem Fall Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Geretsried unter Telefon 08171/9351-0 zu wenden.