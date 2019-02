5. Februar 2019, 22:15 Uhr Aus dem Polizeibericht Unbekannte brechen bei Pfadfindern ein

Wiederholt mussten die Geretsrieder Pfadfinder in den vergangenen Monaten Schäden an ihrem Bauwagen feststellen, verursacht durch Vandalismus. Am Montag erstattete ihr Vorsitzender abermals Anzeige wegen Sachbeschädigung. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich Unbekannte Zugang zum Bauwagen, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie entwendeten eine Packung mit Lebensmitteln. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort, die noch ausgewertet werden müssen. Der Schaden wird vom Vorsitzenden der Pfadfinder auf etwa 250 Euro beziffert.