17. Februar 2019, 21:53 Uhr Aus dem Polizeibericht Überholmanöver führt zu 40 000 Euro Schaden

Zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Personen verletzt wurden, ist es am Freitag im Bereich der Polizeiinspektion Wolfratshausen gekommen. Eine 33-jährige Eurasburgerin fuhr gegen 7.20 Uhr mit ihrem Auto in einen Anhänger, der am Straßenrand geparkt war. Sie zog sich dabei Verletzungen an der Hand zu. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Am Auto wurde die Front, am Anhänger die Heckstoßstange eingedrückt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Hinter einem 50-jährigen Lastwagenfahrer aus Markt Schwaben fuhr eine ganze Fahrzeugkolonne. Ein 61 Jahre alter Eglinger wollte die Kolonne überholen, genauso ein 43-Jähriger aus Seeshaupt. Dieser scherte nach links aus und übersah dabei das Auto des 61-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste dieser nach links ausweichen, kam von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte in die linke Seite des Lastwagens. Dabei wurde die 59 Jahre alte Beifahrerin des Eglingers leicht verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 40 000 Euro.