13. Juni 2019, 22:16 Uhr Aus dem Polizeibericht Tölzer greift Polizisten an

Gleich für mehrere Delikte, darunter tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Unfallflucht, muss sich ein 73-jähriger Tölzer vor Gericht verantworten. Der Mann demolierte am Mittwochvormittag beim Einparken das Auto eines 63-jährigen Hamburgers. Da über das Autokennzeichen die Identität des Tölzers festgestellt werden konnte, suchten ihn Polizisten in seiner Wohnung auf. Dort beschimpfte, bespuckte und kratzte er die Beamten, bis sie ihn an Händen und Füßen zur Dienststelle bringen konnten. Es stellte sich heraus, dass dem Mann bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war. An dem Auto des Hamburgers entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 500 Euro.