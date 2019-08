Ein 85 Jahre alter Münchner ist am Donnerstag ums Leben gekommen, als er in Egling beim Pilzesammeln offenbar von einer Felswand stürzte. Wie die Polizei berichtet, hat die Kripo Weilheim die Untersuchungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Nach Angaben der Beamten machte sich der Mann gegen 11 Uhr vormittags alleine auf den Weg, um in einem Waldstück in der Gemeinde Egling Schwammerl zu suchen. Als er am späten Nachmittag noch immer nicht zu Hause war, meldete ihn seine Ehefrau bei der Polizei in München als vermisst. Einsatzkräfte fanden bei der sofort eingeleiteten Suche den Mann kurz darauf tot im Wald. Kollegen des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim konnten bei der Untersuchung der näheren Umgebung feststellen, dass der Mann offenbar von einer etwa drei Meter hohen Felswand gestürzt war. Im Anschluss war er noch etwa 25 Meter durch steiles Waldgelände gerutscht, ehe er tödlich verletzt zum Liegen kam.