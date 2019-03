15. März 2019, 22:03 Uhr Aus dem Polizeibericht Tödlicher Unfall auf der B 13

Eine 29-jährige Münchnerin ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der B 13 bei Obergries gestorben. Zwei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Wie die Polizei berichtet, war sie gegen 17.18 Uhr mit ihrem 31 Jahre alten Lebensgefährten in einer Autokolonne in Richtung Bad Tölz unterwegs. Ohne erkennbaren Grund und aus bislang ungeklärter Ursache, so die Beamten, kam die 29-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem Auto einer 79-jährigen Lenggrieserin. Beide Autos wurden stark beschädigt. Der Lebensgefährte konnte von Ersthelfern befreit und versorgt werden. Die Münchnerin selbst war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Allen Bemühungen zum Trotz starb sie kurz darauf noch an der Unfallstelle. Die Lenggrieserin wurde von der Fahrbahn geschleudert, ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Auch die schwer verletzte 79-Jährige musste von der Feuerwehr geborgen werden. Ein ihr nachfolgender Autofahrer konnte gerade noch ausweichen, prallte dabei aber gegen einen Baum. Er blieb jedoch unverletzt. Die Straße war etwa drei Stunden lang gesperrt, der Sachschaden wird auf etwa 27 000 Euro geschätzt.