25. April 2019, 22:15 Uhr Aus dem Polizeibericht Tierischer Streit

Eingesperrter Hund verursacht Rauferei

In der Margeritenstraße in Wolfratshausen ist am frühen Mittwochnachmittag ein Streit um einen eingesperrten Hund eskaliert. Es war gegen 13.30 Uhr, als eine 26-Jährige aus Wolfratshausen den Golden Retriever bemerkte. Dieser war in einem abgestellten Auto eingeschlossen. Aufgrund der für die Jahreszeit hohen Temperaturen verständigte die junge Frau die Polizei. Schließlich hat man schon oft genug von Tieren gelesen, die im Sommer in aufgeheizten Fahrzeugen zu Tode gekommen sind.

Als die Beamten eintrafen, mussten sie sich allerdings erst einmal um eine andere Angelegenheit kümmern. Eine 24-Jährige hatte in der Zwischenzeit nämlich ebenfalls Mitleid mit dem Hund bekommen und alle unversperrten Türen des Autos aufgerissen. Das allerdings passte der Hundehalterin, einer 60-Jährigen aus Geretsried, gar nicht. Die beiden Frauen gerieten in eine handfeste Auseineinandersetzung. Bei der Rauferei brach bei der 24-Jährigen auch ein Schneidezahn ab. Gegen beide Frauen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.